Haberler

Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Soğuk Savaş" isimli YouTube kanalında hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası ile tahliye kararı verildi.

  • Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, 'Soğuk Savaş' programına yönelik soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklu yargılandı.
  • Savcılık, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
  • Mahkeme, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti ve tahliyelerine karar verdi.
  • Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, 32 gün tutuklu kaldı.
  • Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmasında tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

4 YIL 6 AY CEZA İSTENMİŞTİ

Soydemir ve Akgündüz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. İlk duruşma, tutuklama kararının hemen ardından iddianamenin kabul edilmesiyle gerçekleşmişti. O celsede savcılık, iddianamedeki gibi iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların alınmasına geçti.

Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Enes Akgündüz ise "Karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BOĞAÇ SOYDEMİR VE ENES AKGÜNDÜZ'E TAHLİYE

Mahkeme 32 gündür tutuklu bulunan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz'ün, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli Youtube programında yayımlanan video ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmış, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle 3 gün sonra iddianamede hazırlanmıştı.

İddianamede; Soydemir ve Akgündüz'ün 23 Eylül'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğün'de alınan ifadeleri yer almıştı. Soydemir ve Akgündüz, iddianameye giren ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söylemişti.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.