Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmasında tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

4 YIL 6 AY CEZA İSTENMİŞTİ

Soydemir ve Akgündüz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. İlk duruşma, tutuklama kararının hemen ardından iddianamenin kabul edilmesiyle gerçekleşmişti. O celsede savcılık, iddianamedeki gibi iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Bugün görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların alınmasına geçti.

Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Enes Akgündüz ise "Karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BOĞAÇ SOYDEMİR VE ENES AKGÜNDÜZ'E TAHLİYE

Mahkeme 32 gündür tutuklu bulunan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz'ün, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli Youtube programında yayımlanan video ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmış, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle 3 gün sonra iddianamede hazırlanmıştı.

İddianamede; Soydemir ve Akgündüz'ün 23 Eylül'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğün'de alınan ifadeleri yer almıştı. Soydemir ve Akgündüz, iddianameye giren ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söylemişti.