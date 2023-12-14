Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Coğrafi konumu itibariyle Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Batısında Çekya, güneyinde Macaristan, doğusunda Polonya, kuzeyinde ise Ukrayna ile sınırları bulunan Slovakya, hem tarih hem de doğa turizmi açısından önemli bir destinasyondur.

Slovakya, tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliği ile Orta Avrupa'nın gözde destinasyonlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Euro'nun kullanılması, Slovakya'nın Avrupa Birliği ile entegre bir ülke olduğunu gösterirken, Slovakça dilinin yaygın kullanımı da ülkenin kültürel birlikteliğini simgeliyor. Orta Avrupa'nın bu gizemli ülkesi, her yıl binlerce turisti ağırlayarak kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

SLOVAKYA COĞRAFİ KONUMU

Slovakya, Orta Avrupa'da yer almaktadır. Kuzeyde Polonya, doğuda Ukrayna, güneyde Macaristan ve batıda Avusturya ile komşudur. Slovakya, Avrupa kıtasında konumlanmış bir ülkedir.

SLOVAKYA PARA BİRİMİ

Slovakya'nın resmi para birimi Euro'dur (EUR). Euro, ülkede yaygın olarak kullanılan ve Avrupa Birliği ülkelerinde ortak para birimi olarak benimsenmiştir.

SLOVAKYA'NIN RESMİ DİLİ

Slovakya'nın resmi dili Slovakça'dır. Slovakça, ülkede konuşulan en yaygın dil olup, resmi belgeler, eğitim sistemi ve yönetim dili olarak kullanılmaktadır.

SLOVAKYA VİZE POLİTİKASI

Slovakya, Schengen Bölgesi üyesidir ve birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanımaktadır.