Siyah Kalp dizisinin final tarihi belli oldu
Show TV'nin Kapadokya'da çekilen, Burak Tozkoparan, Ece Uslu, Aras Aydın ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp, 26. bölümüyle final yapacak.
Show TV'nin Kapadokya'da çekilen dizisi Siyah Kalp, 26. bölümüyle final yapacak.
Burak Tozkoparan, Ece Uslu, Aras Aydın ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı 'Siyah Kalp' dizisi, bir süredir final iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizi, kısa bir süre sonra ekran macerasına veda edecek.
Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yönettiği Tims&B imzalı dizinin, 26. bölümde final yapacağı ekibe yılbaşında iletildi.
TARİH BELLİ OLDU
Yıldız Tunç'un yazdığı Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy'u (Nihayet) buluşturan dizi, 27 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek 26. bölümüyle ekrana veda edecek.