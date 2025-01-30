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Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kapadokya'nın destansı ortamında çekilen Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana bağladı. Peki, Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Peki, Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Cihan'a amcası olduğunu söylerken Sumru, Nuh'a babalarının yaşayıp yaşamadığını soruyor. Melek, bebeğin kontrolü için hastanede olduğu sırada Cihan, bebeğin babası olarak yanında olmak istiyor. Melek'in "İyilik yapmak istiyorsan, diğer Şansalanlar'ı bizden uzak tut" sözleri, yeni bölümde suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.

Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH KALP 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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