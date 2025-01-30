Siyah Kalp 18. bölüm tek parça full HD izleme linki!

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SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır. Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir. Tahsin'in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan'ın karısının dükkanı satacağını öğrenir. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru'nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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