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Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sivri Akıllılar filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sivri Akıllılar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sivri Akıllılar konusu, özeti ve Sivri Akıllılar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sivri Akıllılar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sivri Akıllılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sivri Akıllılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Sivri Akıllılar konusu nedir, Sivri Akıllılar oyuncuları kimler ve Sivri Akıllılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin otelde garson olarak çalışmaktadır. Zeki ile Metin'in arkadaşları olan Recep ile eşi Perihan gazete çekilişinden tatil kazanmış ve otele gelmişlerdir. Recep ve eşi Perihan otele geldiğinde milyoner Cemil Bey de ailesiyle beraber tatile gelmiştir. Otelde Cemal Bey'in eşinin mücevherleri çalınınca Zeki ile Metin hırsızı bulmaya çalışmaktadır.

Film İzmir Urla Çeşmealtı'ndaki Nebioğlu Tatil Köyü'nde çekilmiştir

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Zeki Alasya - Zeki

• Metin Akpınar - Metin

• Gönül Hancı - Sibel

• Perran Kutman - Perihan Balyemez

• Atilla Pekdemir - Recep Balyemez

• Hulusi Kentmen - Recai Türkay

• İsmail Hakkı Şen - Celal Bey

• Hüseyin Kutman - Müdür Cesim

• Gülsen Gürsoy - Nazlı

• Gülümser Gülhan

• Aytaç Öztuna

• Tuncer Necmioğlu - Kerami

• Tarık Şimşek - Sezai

• Coşkun Göğen - Pekosbil Niyazi

• Ahmet Kostarika

• Rana Solak - Dilek

Osman Demir
Osman Demir
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