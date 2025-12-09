Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Sivas'ın Zara ilçesinde bir çiftçi, tarlasında çalıştığı sırada beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Sabah saatlerinde traktörüyle tarlayı süren çiftçi, bir anda sürünün lideri olarak bilinen alfa kurtla göz göze geldi.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Karşılaştığı manzara karşısında büyük panik yaşayan çiftçi, cep telefonuyla kayıt almaya başladı ancak yaşadığı korku nedeniyle kamerayı dahi hareket ettiremedi. Alfa kurt bir süre çiftçiyi izledikten sonra yavaşça bölgeden uzaklaştı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede gündem oldu. İzleyenler, çiftçinin yaşadığı tehlikeyi ve sakinliğini koruma çabasını yorum yağmuruna tuttu.