Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü
Sivas'ın Zara ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, aniden karşısına çıkan alfa kurtla burun buruna geldi. Korku dolu anları kamerayla kaydeden çiftçinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sivas'ın Zara ilçesinde bir çiftçi, tarlasında çalıştığı sırada beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Sabah saatlerinde traktörüyle tarlayı süren çiftçi, bir anda sürünün lideri olarak bilinen alfa kurtla göz göze geldi.
BÜYÜK KORKU YAŞADI
Karşılaştığı manzara karşısında büyük panik yaşayan çiftçi, cep telefonuyla kayıt almaya başladı ancak yaşadığı korku nedeniyle kamerayı dahi hareket ettiremedi. Alfa kurt bir süre çiftçiyi izledikten sonra yavaşça bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR GÜNDEM OLDU
O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede gündem oldu. İzleyenler, çiftçinin yaşadığı tehlikeyi ve sakinliğini koruma çabasını yorum yağmuruna tuttu.