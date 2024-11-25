Şişhane metro durağı kapalı mı ve Şişhane metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Şişhane metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…

ŞİŞHANE METRO DURAĞI KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilik, etkinlikler için başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda izin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapalı olacağını duyurdu.