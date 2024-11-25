Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri!
Şişhane metro durağı kapalı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Şişhane metro durağı kapalı mı ve 25 Kasım Şişhane metro durağı neden kapalı olduğu gündeme geliyor. Peki, Şişhane metro durağı saat kaça kadar kapalı?
Şişhane metro durağı kapalı mı ve Şişhane metrosu ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Yenikapı- Hacıosman hattında yer alan Şişhane metro durağı saat kaçta açılıyor ve ne zaman kapalı olduğu merak ediliyor. Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Detaylar haberimizdedir…
ŞİŞHANE METRO DURAĞI KAPALI MI?
İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" için yapılan toplanma çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilik, etkinlikler için başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda izin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapalı olacağını duyurdu.
#MetroDuyuru #M2 #F1 #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı…