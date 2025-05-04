Sırrı Süreyya Önder'in dini kimliğiyle ilgili yaptığı açıklamalar, onun İslamiyet ile olan ilişkisinin karmaşık ama bir o kadar da samimi olduğunu gösteriyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kendini Müslüman olarak mı tanımlıyor? Bu yazıda, "Sırrı Süreyya Önder Müslüman mı?" sorusunun cevabını geçmiş röportajları ve kamuoyuna yansıyan beyanları ışığında detaylı şekilde inceliyoruz. Peki, Sırrı Süreyya Önder Müslüman mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER MÜSLÜMAN MI?

Sırrı Süreyya Önder, çeşitli röportajlarında dini inancına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştur. Özellikle bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ailesinin dini yapısını şöyle anlatmıştır: "Baba tarafım sosyalist, anne tarafım Nurcu'ydu. Bu sayede İslam'ı öğrenme fırsatım oldu."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapmıştır.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Partiden 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman ilinin merkez ilçesinde, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berber ve arzuhalci olan babası, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanı olmuştur. Sekiz yaşındayken babası sirozdan ölen Önder, annesi ve dört kardeşi ile dedesinin evine taşındı ve bu dönemde bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladı. Fotoğrafçılıktan aldığı ücretin ailesini geçindirmeye yetmemesi üzerine 16 yaşını bitirdikten sonra Sıtma Savaş ve Eradikasyon Teşkilatına mevsimlik işçi olarak girdi. Milliyetçi Cephe Hükûmeti kurulunca bu işini kaybeden Önder, bir lastik tamirci dükkânı açtı.