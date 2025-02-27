Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf

Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder nereli, kaç yaşında?

Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder nereli, kaç yaşında?
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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili olarak görev yapan Önder, 7 kişilik İmralı Heyeti'nde yer alarak terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmede bulundu. Bu süreçte, Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı büyük bir tartışma konusu olurken, Önder'in kim olduğu da araştırılıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna duyurduğu mesajın ardından Sırrı Süreyya Önder, kamuoyunda merak edilen isimler arasında yer aldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bölücü terör örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısı gündemde büyük yankı uyandırırken, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in siyasi geçmişi ve kariyeri de merak konusu oldu. Vatandaşlar, Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, aslen nereli ve siyasi hayatına nasıl başladı? sorularına yanıt arıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte, merak edilen detaylar…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğmuştur. Babası Ziya Önder, annesi ise Zeliha Önder'dir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra sinema yönetmenliği, senaristlik ve gazetecilik alanlarında çalışmalar yapmıştır. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, ayrıca üniversitelerde sinema dersleri vermiştir.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder nereli, kaç yaşında?Sırrı Süreyya Önder

Önder, bir filmin senaryosunu yazıp yönetmiş, bir filmin uyarlamasını yapmış ve yalnızca senaryosunu yazdığı bir başka filme de imza atmıştır. Siyasi kariyerine 2011 yılında adım atan Önder, 24. Dönemde İstanbul, 25. ve 26. Dönemlerde ise Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25. ve 26. Dönemlerde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder nereli, kaç yaşında?DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Önder, siyaset ve sanat alanındaki çalışmalarıyla gündemde kalmaya devam etmektedir.

Sırrı Süreyya Önder kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder nereli, kaç yaşında?Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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