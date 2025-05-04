" Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir?" sorusunun cevabı, özellikle onun siyasi geçmişiyle ilgilenen kişiler tarafından merak ediliyor. Siyaset dünyasının renkli isimlerinden biri olan Sırrı Süreyya Önder'in ailesi hakkında bilgi arayanlar için Sırrı Süreyya Önder'in kızı konusu oldukça ilgi çekici. Şair kimliğiyle tanınan bu isim, edebi yönüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in kızı kim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZI KİM?

Sırrı Süreyya Önder'in kızı, Ceren Önder Kandemir'dir. 1991 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen Ceren Önder, edebiyatla ilgilenmekte olup "Ayıp Payı" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. 2015 yılında Emre Abay ile evlenmiş, daha sonra Yasin Cem Kandemir ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir erkek çocuğu vardır. Ceren Önder, babasının siyasi kariyeri süresince kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri olmuştur.