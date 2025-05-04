Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? Sırrı Süreyya Önder evli mi?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir? sorusu, hem siyasi hem sanatsal kariyeriyle tanınan Önder'in özel yaşamına dair merak edilen konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda sıkça gündeme gelen bu soru, özellikle onun ailesi ve özel hayatına ilgi duyanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in eşi kimdir ve bu evlilikten kimler dünyaya gelmiştir?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN EŞİ KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi, 1991 yılında hayatını birleştirdiği Halide Tülay Demirsöz'dür. Bu evlilik, Önder'in cezaevi süreci ve siyasi mücadelesiyle paralel yürüyen zorlu bir döneme denk gelmiştir.

Ceren Önder, günümüzde edebi kimliğiyle tanınan, "Ayıp Payı" adlı şiir kitabının yazarıdır. Babasının siyasi mücadelesinde onu yalnız bırakmayan Ceren Önder'in sosyal medya üzerinden verdiği destek mesajları da geniş kitlelerce bilinmektedir. Bu yönüyle, Sırrı Süreyya Önder'in eşi ve kızı, onun siyasi ve insani yönünü tamamlayan önemli figürler arasında yer alır.

Ancak bir süre sonra Sırrı Süreyya Önder'in eşi Halide Tülay Demirsöz ile olan evliliği sona ermiştir.

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