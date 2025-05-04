Sırrı Süreyya Önder'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) anma töreni düzenleniyor.

KIZI VE KARDEŞİ GÖKYAŞI DÖKTÜ

Önder'in cenazesi AKM'ye getirilince törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı. Tabutun başına giden Önder'in kızı ve kardeşi gözyaşı döktü.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Törenin yapıldığı salona giren ilk isimlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ön sırada yerini aldı. Zeliha Önder'in durmaksızın ağlayarak ağıt yaktığı anlar yürekleri dağladı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı İstanbul'daki evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş ve yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yapılan tetkiklerde, kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilmişti. Önder, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti ve bu süreçte uyutularak destek tedavileri uygulanmıştı. Sırrı Süreyya Önder 18 gün süren yoğun bakım sürecinin sonunda, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.