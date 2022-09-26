Oyuncu Şirin Kılavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Şirin Kılavuz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Şirin Kılavuz kimdir? Şirin Kılavuz kaç yaşında, nereli?

Şirin Kılavuz 16 Şubat 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Şirin Kılavuz kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Şirin Kılavuz kimdir? Şirin Kılavuz kaç yaşında, nereli? Şirin Kılavuz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ŞİRİN KILAVUZ KİMDİR?

Şirin Kılavuz 16 Şubat 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. okuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ana sanat dalı, oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kaybedenler Kulübü ve Senin Hikayen filmlerinde rol almıştır. Oyuncu ve yoga eğitmeni olan Şirin Kılavuz geçtiğimiz günlerde Aytaç Uşun ile dünyaevine girmiştir.