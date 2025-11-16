Sırbistan Letonya şifresiz CANLI izleme linki var mı? Sırbistan Letonya maçı hangi kanalda?
Sırbistan ile Letonya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmayacağı konusunda bilgi arıyor.
İki takım arasındaki bu kritik eleme maçı öncesinde yayın detayları sporseverlerin gündeminde. Maçı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş ve saat bilgilerine dair merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırmayı sürdürüyor.
MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
16 Kasım 2025'te oynanacak Sırbistan– Letonya mücadelesi, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, belirli numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet bağlantısı aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilen bir platformdur.
MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?
Sırbistan ile Letonya arasındaki eleme karşılaşması, 16 Kasım Pazar günü sahne alacak.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
İki takım arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, Sırbistan'ın Leskovac kentinde yer alan Stadion Dubocica'da oynanacak.