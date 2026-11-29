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İzmir'de sipariş teslim almak için bir çiğ köfteciye giren kurye ile işletme sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre işletme sahibi, ayakta bekleyen kuryeye oturmasını ya da dışarı çıkmasını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye dükkândan çıkarılırken sipariş de iptal edildi. Yaşananların görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve gelen tepkilerin ardından Komagene, olayın yaşandığı franchise şubesi hakkında inceleme başlatıldığını duyurarak kuryelerden özür diledi.

SİPARİŞ ALMAYA GİTTİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, İzmir'de faaliyet gösteren bir çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. Siparişi teslim almak için şubeye giden kurye ile işletme sahibi arasında bekleme şekli nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

İddiaya göre işletme sahibi, siparişin hazırlanmasını ayakta bekleyen kuryeye bu şekilde bekleyemeyeceğini belirterek oturmasını ya da dükkânın dışında beklemesini istedi.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kurye işletmeden çıkarıldı. Yaşanan gerilimin ardından teslim alınması beklenen sipariş de iptal edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

İşletmede yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerin paylaşılması, özellikle kurye çalışanlarına yönelik davranışlar konusunda tepkilere neden oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, sipariş teslim almak için işletmeye gelen kuryeye yönelik tutumu eleştirdi.

Tartışmaların büyümesi üzerine olayın yaşandığı şubenin bağlı bulunduğu marka kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

KURYELERDEN ÖZÜR

Markadan yapılan açıklamada olaydan paylaşımlar sayesinde haberdar olduklarını belirterek yaşananlardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Markamızın bir franchise şubesinde kurye arkadaşımızın yaşadığı üzücü olaydan, sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar üzerine haberdar olduk. Komagene olarak böyle bir davranış biçimini asla tasvip etmiyoruz ve böyle bir olayın yaşanmasından dolayı da son derece üzgünüz."

Şirket, kuryelerin zorlu çalışma koşullarına da dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Gece gündüz demeden, her türlü koşulda büyük bir özveriyle çalışan kurye arkadaşlarımızın emeğine ve alın terine saygı duyuyoruz. Karşılıklı saygı, nezaket ve insan onuruna verilen değer, kurumsal kültürümüzün ve hizmet anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarıdır."

ŞUBE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşananların şirketin kurumsal değerleriyle bağdaşmadığını belirten şirket, olayın meydana geldiği franchise şubesi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Olayın tarafımızca öğrenilmesinin ardından franchise şubemiz hakkında gerekli incelemeleri başlattık. İnceleme sonucunda gereken tüm adımların kararlılıkla atılacağını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

"TÜM KURYE EMEKÇİLERİNDEN ÖZÜR DİLERİZ"

Şirket açıklamasının sonunda olaydan etkilenen kurye başta olmak üzere tüm kurye çalışanlarından özür diledi.

Şirket, "Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta olaydan etkilenen kurye arkadaşımız olmak üzere tüm kurye emekçilerinden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı franchise şubesine yönelik incelemenin ardından nasıl bir karar alınacağına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi