Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek paylaşımı geldi. Cankat, Ünsal’ın açıklamasını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yazdı.
- Sinem Ünsal, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 14 kişi arasında yer alıyor.
- Berk Cankat, Sinem Ünsal'ın sosyal medya paylaşımını kendi hesabından 'Canımın en içi, güzel yürekli hayat arkadaşım benim' ifadesiyle yayınladı.
- Sinem Ünsal, çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu ve en kısa sürede İstanbul'a döneceğini açıkladı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu isimler arasında Sinem Ünsal’ın da yer aldığı öğrenilmişti. Yapılan operasyonda evinde bulunamadığı belirtilen oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
SEVGİLİSİNDEN DUYGUSAL DESTEK
Yaşanan gelişmelerin ardından Berk Cankat da Sinem Ünsal’ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Canımın en içi, güzel yürekli hayat arkadaşım benim.”
Cankat’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, çiftin birbirine verdiği destek de konuşuldu.
NE OLMUŞTU?
Sinem Ünsal yaptığı açıklamada çekimler nedeniyle Mardin’de olduğunu ve gelişmeleri sonradan öğrendiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, adının böyle bir konuyla anılmasından dolayı üzgün olduğunu ifade ederken, yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyduğunu da dile getirmişti.
Ünsal ayrıca üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için en kısa sürede İstanbul’da olacağını açıklamıştı.