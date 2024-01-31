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Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millet ne anlama gelir? Sine-i Millet nedir?

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Vatandaşların merak ettikleri arasında Sine-i Millet'in ne demek olduğu yer alıyor. Arama motorlarında Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millet ne anlama gelir? Sine-i Millet nedir? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

Sine-i Millet kavramının ne demek olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Ara sıra günlük hayatta duyduğumuz kavram hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millet ne anlama gelir? Sine-i Millet nedir?

SİNE-İ MİLLET NE DEMEK?

Sine-i millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan ifade. Türkiye tarihinde her dönemde birçok siyasetçi tarafından dile getirilmiş olsa da fiili olarak şimdiye kadar herhangi bir siyasi parti tarafından uygulanmamıştır.

İfade, Türkiye siyasi tarihinde çok partili dönem geçişle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. 1946 genel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek seçimlerin şaibeli olduğu gerekçesiyle DP'li bazı milletvekilleri sine-i millete dönmeyi istemiş ancak bu gerçekleşmemiştir.[1]

Anavatan Partisi, 1987 genel seçimlerinde birinci parti olarak yüzde 36 oy almasına karşın, 1989 yerel seçimlerinde oy oranı yüzde 21'e düşmüş ve seçimde üçüncü parti olmuştur. Yerel seçim sonuçlarını gerekçe gösteren bazı DYP ve SDHP milletvekilleri TBMM'deki partiler arası milletvekili dağılımının halkın iradesini yansıtmadığını öne sürerek sine-i millete dönme fikrini savunmuş ancak bu gerçekleşmemiştir.

Sine-i millete dönmeyi fiili olarak günümüze dek gerçekleştiren tek kişi 1989'da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası milletvekilliği görevinden istifa eden DYP üyesi Murat Sökmenoğlu'dur. Turgut Özal'ın mecliste gerekli oy oranını almadan seçildiğini ifade ederek bu durumu protesto amacıyla istifa etmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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