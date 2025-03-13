Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Şinasi Yurtsever hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

2024 Tezgah /İyi Bir Aile Değiliz/Efsane

2023 Üçlü Pürüz

2022 Kendinden Kaçak

2017 Dört Köşe

2016 Geniş Aile 2: Her Türlü Niko

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 Hadi İnşallahn / Olur Olur! / Zihni

2013 Düğün Dernek

2011 Çalgı Çengi

2009 Vavien

2006 Küçük Kıyamet / Hokkabaz Jandarma / Hayatımın Kadınısın

2003 Yazı Tura

2023 Organizasyon Bizim İşimiz

2022 Gizli Saklı

2020 Tutunamayanlar

2019 Dengi Dengine

2014 Kardeş Payı

2012 İşler Güçler

2011 Sen de Gitme

2010 Aşk ve Ceza

2009 Ramazan Güzeldir/ Kapalıçarşı/ Bir Bulut Olsam

2008 Ayışığı Komiser

2004-2007 Yabancı Damat

2004 Avrupa Yakası

2003 Alacakaranlık

2002 Kınalı Kar

2001 Cinlerle Periler

1999 Yılan Hikâyesi

1998 Örümcek / Küçük İbo/ Dış Kapının Mandalları

1996 Hemşerim / Başka İstanbul Yok