Şinasi Yurtsever hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Şinasi Yurtsever hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
ŞİNASİ YURTSEVER HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?
1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
2024 Tezgah /İyi Bir Aile Değiliz/Efsane
2023 Üçlü Pürüz
2022 Kendinden Kaçak
2017 Dört Köşe
2016 Geniş Aile 2: Her Türlü Niko
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 Hadi İnşallahn / Olur Olur! / Zihni
2013 Düğün Dernek
2011 Çalgı Çengi
2009 Vavien
2006 Küçük Kıyamet / Hokkabaz Jandarma / Hayatımın Kadınısın
2003 Yazı Tura
2023 Organizasyon Bizim İşimiz
2022 Gizli Saklı
2020 Tutunamayanlar
2019 Dengi Dengine
2014 Kardeş Payı
2012 İşler Güçler
2011 Sen de Gitme
2010 Aşk ve Ceza
2009 Ramazan Güzeldir/ Kapalıçarşı/ Bir Bulut Olsam
2008 Ayışığı Komiser
2004-2007 Yabancı Damat
2004 Avrupa Yakası
2003 Alacakaranlık
2002 Kınalı Kar
2001 Cinlerle Periler
1999 Yılan Hikâyesi
1998 Örümcek / Küçük İbo/ Dış Kapının Mandalları
1996 Hemşerim / Başka İstanbul Yok