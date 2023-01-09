Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Gündemde yer alan isim hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Sinan Sardoğan kimdir, nereli? Müge Anlı Sinan Sardoğan hapiste mi? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? soruları aratıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Sinan Sardoğan'ın programda konuştuğu sırada ortalık bir anda gerildi. Merak edilenler arasında ise Sinan Sardoğan kimdir, nereli? Müge Anlı Sinan Sardoğan hapiste mi? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? soruları yer aldı.

MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI?

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi. Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı. Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİNAN SARDOĞAN NERELİ?

Müge Anlı'da konu olan Sinan Sardoğan Tokat, Almus'ludur.