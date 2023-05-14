Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan oy oranı yüzde kaç?
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SİNAN OĞAN KAÇ OY ALDI?
Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.97; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 43.22, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 olarak görülüyor.
SİNAN OĞAN OY ORANI YÜZDE KAÇ?
Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22
Sinan Oğan yüzde 5.31