Seçimin en büyük sürprizi ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 oranında oy alarak bir çıkışa imza atması oldu. İkinci turda yarışamayacak Oğan'ın, destek vereceği aday ise merakla bekleniyor. Peki Sinan Oğan'ın 5 şartı nedir? Sinan Oğan'ın Erdoğan'a veya Kılıçdaroğlu'na destek şartları nelerdir?

Sinan Oğan'ın 5 şartı nedir? Seçimin en büyük sürprizi ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 oranında oy alarak bir çıkışa imza atması oldu. İkinci turda yarışamayacak Oğan'ın, destek vereceği aday ise merakla bekleniyor. Peki Sinan Oğan'ın 5 şartı nedir? Sinan Oğan'ın Erdoğan'a veya Kılıçdaroğlu'na destek şartları nelerdir? Detaylar...

SİNAN OĞAN'IN ŞARTLARI NELERDİR?

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı veya Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2. turda desteklemek için 5 şartı bulunuyor. Bunlar:

Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmezliği. Madde 66'da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında sert durulması. 13 milyon sığınmacının gönderilmesi. Ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon ve sonuç sarmalından kurtulması. Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması.

"DESTEK VERDİĞİMİZ TARAFA KAZANDIRACAĞIZ"

Tüm gözler ATA İttifakı cephesinden gelecek açıklamaya çevrilmişken Oğan, CNN'e konuştu. İstişarelerinin 1-2 daha süreceğini belirten Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ: BİZİM İTTİFAKA DAHA YAKIN

Millet İttifakı'nın Oğan ile temasta olduğu öne sürülürken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün bir açıklama yaptı. Kalın, "Oğan ile bir görüşme olmadı. Ancak Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum." dedi.