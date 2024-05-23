Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi?

ABD'de kehanetleriyle bilinen popüler çizgi film The Simpsonlar'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasını önceden bildiği iddiası büyük ses getirdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görselin yapay zeka yardımıyla çizdirildiği ortaya çıktı. Peki, Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi?

REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DA MI BİLDİ?

Paylaşılan görselle "The Simpsonlar" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği ve bu kazanın yine aylar öncesinden bilindiği iddia edildi.

HANGİ BÖLÜMDE YAYINLANDI?

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonradan ifade edildi. İddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından duyuruldu. Dizinin bölümleri incelendiğinde de fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı ortaya çıktı.

GÖRSELLER GERÇEK Mİ?

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü ve ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu tespit edildi.