Silivri Ortaköy'deki fabrikada yangın çıktı

Güncelleme:
Silivri Ortaköy'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Silivri'de bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar da yaşanırken, fabrika dronla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Silivri Ortaköy Silivri Harput Sokak'ta bulunan kablo ve inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada sabah saatlerinde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangı esnasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Fabrika alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Andolu Yakası dahil bir çok bölgeden itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi dronla havdan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
