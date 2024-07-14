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Silivri'de yangın! Silivri'de ne oldu? Silivri'de yangın mı çıktı?

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Silivri'de yangın! Silivri'de ne oldu? Silivri'de yangın mı çıktı? Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının neden ve nasıl çıktığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Peki, Silivri'de ne oldu? Silivri'de yangın mı çıktı? Detaylar haberimizde...

SİLİVRİ'DE NE OLDU?

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

Silivri'de yangın! Silivri'de ne oldu? Silivri'de yangın mı çıktı?

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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