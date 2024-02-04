Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü?

Şili yangını son durum ne? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Ülkede OHAL ilan edilirken, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric can kayıplarıyla ilgili olarak, "Bu rakamın önemli ölçüde artacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Şili'nin orta kesimlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

ŞİLİ YANGINI SON DURUM NE?

Şili'nin orta kesimlerinde geçtiğimiz cuma günü başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınlarında can kaybı arttı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yaptığı açıklamada, orman yangınlarında 13 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, yangınlarda toplam can kaybının 64'e yükseldiğini açıkladı. Boric, "Bu rakamın önemli ölçüde artacağını biliyoruz. Durum gerçekten çok zor" dedi. Çıkan orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen Şili'de, yangınların Vina del Mar ve Valparaiso kentlerindeki yoğunlaştığı ifade edildi.