Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada
İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaldırımda bekleyen vatandaşların arasına dalan otomobil, büyük bir panik ve dehşete neden oldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olay yerinde can pazarının yaşandığı görüntüler, kazaya tanıklık edenlerin panik ve dehşet dolu çığlıklarını da kaydetti.

  • Şişli'deki trafik kazasında 2 kişi öldü ve 6 kişi yaralandı.
  • Kazada kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda bekleyen vatandaşların arasına daldı.
  • Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve tanıkların çığlıkları kayıtlara yansıdı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Görüntülere göre, kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımda bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çarpmanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

TANIK OLANLAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların panik ve dehşet dolu çığlıkları, güvenlik kamerası kayıtlarına net bir şekilde yansıdı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

