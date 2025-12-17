Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Ortalığı can pazarına çeviren feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolden çıkan otomobilin vatandaşların arasına daldığı, ardından olay yerinde can pazarının yaşandığı görüntüler, kazaya tanıklık edenlerin panik ve dehşet dolu çığlıklarıyla birlikte kaydedildi.

Şişli'de kaldırımda bekleyen vatandaşların arasına dalan otomobil, 2 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olurken, kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Görüntülere göre, kontrolden çıkan otomobil bir anda kaldırımda bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çarpmanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

TANIK OLANLAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların panik ve dehşet dolu çığlıkları, güvenlik kamerası kayıtlarına net bir şekilde yansıdı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.