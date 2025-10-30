Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Magazin ve televizyon dünyasının genç yıldızlarından Sıla Türkoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de ekranlardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, Sıla Türkoğlu'nun kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Peki, genç oyuncunun kariyeri nasıl başladı ve hangi projelerde yer aldı? İşte Sıla Türkoğlu hakkında bilmeniz gerekenler haberin devamında yer alıyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, Türkiye'nin genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğan Türkoğlu, İzmir Bornova kökenli bir isimdir. Oyunculuğa oldukça erken yaşta adım atan Sıla Türkoğlu, lise yıllarında hem eğitimine devam etmiş hem de oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Henüz lise öğrencisiyken çeşitli setlerde yer alarak sektöre ilk adımlarını attı.

SILA TÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sektördeki başarısı ve geniş hayran kitlesiyle dikkat çekmektedir.

SILA TÜRKOĞLU NERELİ?

Sıla Türkoğlu, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde dünyaya gelmiş ve Bornova ilçesinde büyümüştür. Hem doğum yeri hem de kökeni İzmir olarak bilinmektedir.

SILA TÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Sıla Türkoğlu, profesyonel bir oyuncudur. Lise yıllarından itibaren setlerde yer alarak deneyim kazanan Türkoğlu, televizyon dizilerinde rol alarak kariyerini sürdürmektedir. Günümüzde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandırmaktadır ve oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir.

SILA TÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ

Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerine 19 yaşında başlamış ve kısa sürede dikkat çekmiştir. 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba demiştir. 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırmış, 2020 yılında Kanal 7'de yayımlanan Emanet dizisinde Seher karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Emanet dizisinden Temmuz 2022'de ayrılan Türkoğlu, güncel olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandırmaktadır. Kariyeri boyunca farklı projelerdeki başarılı performansları, genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağlamıştır.