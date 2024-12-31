Sıla Türkoğlu hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde oynadı?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Sıla Türkoğlu hakkında merak edilenler gündemde. Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sıla Türkoğlu hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğdu aynı zamanda İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başlamıştır. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almaya başlamıştır. Sıla Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba dedi. 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Güncel olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Sıla Türkoğlu'nun oynadığı diziler

Ağlama Anne

Yemin

Emanet

Kızılcık Şerbeti

SILA TÜRKOĞLU O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.