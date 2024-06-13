Sıla Doğu beraat mı etti, tahliye mi oldu? Sıla Doğu-Can Doğu tahliye oldu mu? #129300

Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. Peki, Sıla Doğu-Can doğu tahliye oldu mu?

SILA DOĞU-CAN DOĞU TAHLİYE OLDU MU?

Sürecin takipçisi gazeteci Emrullah Erdinç,Polatlar dosyası ile ilgili tahliye kararını paylaştı:

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye olacaklar.