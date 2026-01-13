Haberler

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Güncelleme:
Sosyal medyada trafik kurallarını anlattığı videolarla tanınan ve daha önce maaş kesintisi cezası verilen polis memuru Serkan Durmuş hakkında 4. kez soruşturma başlatıldı. Durmuş hakkında 12 ayrı şikayetin yapıldığı da belirtildi.

  • Polis memuru Serkan Durmuş hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle dördüncü bir soruşturma açıldı.
  • Serkan Durmuş'un maaşından 4'te 1 oranında kesinti uygulanması cezası verildi.
  • Serkan Durmuş hakkında daha önce 12 ayrı şikayet gelmişti.

Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla bilinen polis memuru Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle başına iş açtı.

Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

4. KEZ SORUŞTURMA AÇILDI

Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Millet kaşınıyor asma o kaadar detaylı bilgi veriyor ki,millet bilinçleniyor,ceza az yazilıyor diye mi adama soruşturma açıyorsunuz?

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

altında devletin arabası üstünde devletin üniforması mesai saatlerinde fenomenlik yapsın diye maaş ödemiyor devlet. akşam evinde yayın açıp anlatsın madem ne anlatacaksa

yanıt18
yanıt8
Haber YorumlarıFeza Can:

Disiplin soruşturması şikayetle açılmaz şikayeti olan adliyeye gitsin??

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

polis abimiz bilgi veriyor kötü bişi değilki

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZazaoğlu:

Adam kötü birşey yapmıyor ki Mesai saatleri icerisinde yapılması iyi veya kötü niyet kanunen suçtur.Mesai saatleri dışında ise hiç kimse birşey yapamaz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

