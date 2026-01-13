Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Sosyal medyada trafik kurallarını anlattığı videolarla tanınan ve daha önce maaş kesintisi cezası verilen polis memuru Serkan Durmuş hakkında 4. kez soruşturma başlatıldı. Durmuş hakkında 12 ayrı şikayetin yapıldığı da belirtildi.
- Polis memuru Serkan Durmuş hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle dördüncü bir soruşturma açıldı.
- Serkan Durmuş'un maaşından 4'te 1 oranında kesinti uygulanması cezası verildi.
- Serkan Durmuş hakkında daha önce 12 ayrı şikayet gelmişti.
Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla bilinen polis memuru Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle başına iş açtı.
Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği öğrenildi.
4. KEZ SORUŞTURMA AÇILDI
Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.