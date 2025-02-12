SİİRT HAVA DURUMU: 12 Şubat Siirt hava durumu nasıl? Siirt 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Siirt'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Siirt'te hava durumu nasıl? Siirt'te kar yağıyor mu? İşte, detaylar…

SİİRT'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Siirt'te 12 Şubat Çarşamba günü en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Akşam saatlerinde havanın daha da soğuması ve sıcaklık değerlerinin düşmesi beklenirken kar yağışının yarın başlayacağı ön görülüyor.

SİİRT'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Siirt'te kar var mı