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Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta?

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Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta?

Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Dizi severler ise arama motorlarında Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı.

Sıfırıncı Gün dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi hakkında merak edilenler ise araştırıldı. Seyirciler arama motorlarında Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?

Sarp Akkaya

Berk Cankat

Adnan Biricik

Ahmet Pınar

Engin Öztürk

Demir Karahan

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Turgay Tanülkü

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

Uğur Uzunel

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Sıfırıncı Gün Ne zaman Tv8 Gündem Magazin Haberler

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