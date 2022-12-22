Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta?
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Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Dizi severler ise arama motorlarında Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı.
Sıfırıncı Gün dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi hakkında merak edilenler ise araştırıldı. Seyirciler arama motorlarında Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...
SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?
Sarp Akkaya
Berk Cankat
Adnan Biricik
Ahmet Pınar
Engin Öztürk
Demir Karahan
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Turgay Tanülkü
Esra Ruşan
Naz Çağla Irmak
Uğur Uzunel
Savaş Özdemir
Damla Colbay