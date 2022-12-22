Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta?

Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Dizi severler ise arama motorlarında Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün hangi gün başlıyor? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı.