Sıfırıncı Gün dizisinde yer almakta olan birçok karakter, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilenler arasında Sıfırıncı Gün Kadir kimdir? Sorusu da yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer konu ise Sıfırıncı Gün Kadir Gerçekte kim? Sorusu oluyor. Peki, Sıfırıncı Gün Kadir kimdir? Sıfırıncı Gün Kadir Gerçekte kim?

Sıfırıncı Gün Kadir kimdir? Sorusu, dizi hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve birçok kişinin gündemi içerisinde bulunuyor. Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Kadir karakterine hangi oyuncunun can verdiğini merak eden izleyiciler, sık sık arama motorlarında Sıfırıncı Gün Kadir kimdir? Sorusunu sorgulatılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün Kadir kimdir? Sıfırıncı Gün Kadir Gerçekte kim?

SIFIRINCI GÜN KADİR KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizi oyuncuları arasında yer alan ve Kadir karakterine can veren oyuncu Adnan Biricik'tir.

ADNAN BİRİCİK KİMDİR?

Adnan Biricik, 9 Haziran 1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Türk oyuncudur. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp üniversite "lisans" eğitimi için Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.