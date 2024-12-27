Şifahen ne demek? Daha çok eski kuşakların kullandığı 'şifahen' kelimesi ne anlama gelir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?^

DAHA ÇOK ESKİ KUŞAKLARIN KULLANDIĞI "ŞİFAHEN" KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

A: Sağlık, sıhhat temenni edilerek

B: Ağızdan, sözle söyleyerek

C: Kazara, istemeden yapılarak

D: Güç bela, zar zor başarılarak

Cevap: B