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SİCCİN 7 FRAGMAN İZLE (2024)! #127916 SİCCİN 7 filmi ne zaman vizyona giriyor? FULL FRAGMAN İZLE!

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SİCCİN 7 FRAGMAN İZLE (2024)! SİCCİN 7 filmi ne zaman vizyona giriyor? FULL FRAGMAN İZLE! Merakla beklenen korku filmi Siccin 7'nin fragmanı izleyici ile buluştu. Filmin vizyon tarihi ve diğer detayları hakkında bilgiler henüz netleşmiş değil. İşte Siccin 7 hakkında merak edilenler ve fragmanın tamamı.

Siccin serisinin ilk filmi 2014 yılında vizyona girerek büyük bir ilgi topladı. Bu başarısı, serinin devam filmlerinin çekilmesini kaçınılmaz hale getirdi. Şimdi ise "Siccin 7" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korkunun doruklarda izlendiği film hakkında araştırmalar ise hız kesmiyor. SİCCİN 7 FRAGMAN İZLE (2024)! SİCCİN 7 filmi ne zaman vizyona giriyor? FULL FRAGMAN İZLE! İşte ayrıntılar...

SİCCİN 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ve merakla beklenen Siccin 7, 14 Haziran 2024 tarihinde yayın sürecine başlıyor. 1 saat 34 dakika sürecek olan filmin yönetmeni ise Alper Mestçi.

SİCCİN 7 KONUSU NE?

Siccin 7, mafyadan kaçıp ailesiyle birlikte yerleştiği konakta korkunç olaylar yaşayan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Doktor olan Kemal, çocuk dilenci mafyasıyla yaptığı kanlı pazarlık sonrasında mesleğin bırakıp kaçmak zorunda kalır ve ailesiyle birlikte amcasının konağına yerleşir. Kemal'in, kızını kurtarmak için bulaştığı sır, alzheimer hastası olan annesi Lale'nin zihninin karanlığıyla birleşince konakta paranormal bir kabuslar labirentine dönüşür. Bu sırada Meral, zor zamanlar geçiren aileye yardımcı olmak için eve girer. Ancak onun asıl niyeti, 2018'in Kara Ay'ında yapılan bir ayinin şartlarını yerine getirebilmektir.

SİCCİN 7 FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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