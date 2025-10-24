Haberler

Sicario 3 ne zaman çıkacak?

Sicario 3 ne zaman çıkacak?
Güncelleme:
Resmî bir duyuru henüz yapılmamış olsa da, Sicario 3'ün geliştirme sürecinde olduğu yapım ekibinde yer alan bazı isimler tarafından doğrulandı. Serinin üçüncü filminin geleceğine dair söylentiler uzun süredir gündemde ve hayranlar bu kez gerçekten bir devam filminin yolda olup olmadığını merak ediyor.

İkinci filmin vizyona girmesinin üzerinden yedi yılı aşkın bir süre geçti. Bu kadar uzun bir aradan sonra Sicario 3'ün ne zaman izleyiciyle buluşacağına yönelik beklentiler giderek artıyor. Sosyal medyada ve sinema forumlarında filmin çıkış tarihiyle ilgili tahminler çoğalırken, herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: Sicario 3 ne zaman vizyona girecek?

SİCARİO 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kaçakçılık temalı gerilim serisi Sicario, başlangıçta Yellowstone'un yaratıcısı Taylor Sheridan ile Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve'ün iş birliğiyle tek bir film olarak sinemaseverlerle buluşmuştu. Ancak bu yapımın gördüğü ilgi, hikâyeyi zamanla bir aksiyon serisine dönüştürdü.

SERİ NASIL BAŞLADI?

İlk filmin başarısının ardından 2018'de, ABD ile Meksika sınırında geçen yeni bir suç öyküsünü konu alan ikinci film izleyici karşısına çıktı. Bu devam filmi de tıpkı ilki gibi gerilim ve politik temaları harmanlayarak dikkat çekti.

SİCARİO 3 GELİYOR MU?

Her ne kadar henüz herhangi bir stüdyo Sicario 3'ü resmi olarak duyurmuş olmasa da, filmin yapımında yer alan bazı isimler projenin geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Şu an için Sicario 3'ün çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak serinin hayranları, uzun süredir bekledikleri bu devam filminin ne zaman vizyona gireceğini öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni bir duyuru yapıldığında, filmle ilgili tüm güncel bilgiler paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
title
