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SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?
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Haberler
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30 Mart 2025 Pazar günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün SHOW TV kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, SHOW TV'nin güncel yayın akışı listesi ve detaylar…

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle SHOW TV ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün SHOW TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, SHOW TV'nin 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI (30 MART)

SHOW TV'nin 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte, SHOW TV'nin 30 Mart 2025 Pazar gününe ait yayın akışı...

08:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)?

10:00 – Pazar Sürprizi (Canlı)?

13:00 – Hayat Bayram Olsa?

15:15 – Bahar (Tekrar)?

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Tokatçı (Türk Sineması)?

21:45 – Korkusuz Korkak (Türk Sineması)?

23:30 – Deha (Tekrar)?

02:15 – Tokatçı (Tekrar)?

03:45 – Korkusuz Korkak (Tekrar)?

05:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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