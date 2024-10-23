Show TV yayın akışı 23 Ekim!
Show TV, 23 Ekim tarihli yayın akışını duyurdu. Gün boyu sürecek olan programlar, diziler ve haber bültenlerinin saatlerini içeren yayın akışı, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ekran başındakiler, sevdikleri programları kaçırmamak için yayın akışını takip edebilir. Peki, Show TV yayın akışı 23 Ekim Sandık Kokusu var mı?
Show TV yayın akışı 23 Ekim! Gün boyu sürecek olan programlar, diziler ve haber bültenlerinin saatlerini içeren yayın akışı, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ekran başındakiler, sevdikleri programları kaçırmamak için yayın akışını takip edebilir. Peki, Show TV yayın akışı 23 Ekim Sandık Kokusu var mı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
03:00 Kalpazan
05:00 Bahar