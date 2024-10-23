Show TV yayın akışı 23 Ekim! Gün boyu sürecek olan programlar, diziler ve haber bültenlerinin saatlerini içeren yayın akışı, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ekran başındakiler, sevdikleri programları kaçırmamak için yayın akışını takip edebilir. Peki, Show TV yayın akışı 23 Ekim Sandık Kokusu var mı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

03:00 Kalpazan

05:00 Bahar