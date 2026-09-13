SGK'dan Yurt Dışı Sosyal Güvenlik Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının emeklilik, sağlık ve malullük haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin uygulama esaslarını duyurdu.

Çalışma hayatının bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı yurt dışında geçen vatandaşlar için 37 ülkeyle imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları güvence sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi