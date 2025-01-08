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SGK'dan yeni düzenleme! Bu ödemeler primden muaf tutulacak

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SGK tarafından çalışanlara yönelik prim hesaplamasında değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte çalışanlara yapılan bazı ödemeler primden muaf tutulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara yönelik prim hesaplamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeler 1 Ocak itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

BAZI ÖDEMELER PRİMDEN MUAF TUTULACAK

Yeni düzenlemeye göre, bazı ödemeler primden muaf tutulacak. Ayrıca aile ve çocuk yardımı, özel sağlık sigortası ve yemek bedeli gibi ödemeler için belirlenen tutarlar de yükseltildi.

AİLE YARDIMINDA MUAFİYET AYRINTISI

Çalışan kişiye eşinin çalışmaması veya emekli maaşı almaması halinde ödenen aylık 2 bin 600 TL'lik aile yardımı tutarı artık SGK primi içerisine alınmayacak. Ancak söz konusu tutarın üzerinde yer alan rakamlar ise prime tabi tutulacak.

İKİ ÇOCUĞA KADAR GEÇERLİ İSTİSNA

Bir değişiklik de çocuk yardımında yapıldı. Buna göre, çocuk başına aylık 520,11 TL'ye kadar ödenen yardım tutarı primden muaf tutulacak. Söz konusu istisna, 2 çocuğa kadar geçerli olacak.

YEMEK BEDELİ DE PRİMDEN MUAF TUTULACAK

Öte yandan, çalışanlara iş verenleri tarafından nakit olarak sunulan yemek bedeli için de günlük 158 TL'ye kadar olan kısım da prime dahil edilmeyecek. İş yerinde yemek verilmesi ya da yemek kartı kullanılması halinde ise daha farklı bir uygulama yaşama geçirilecek.

SGK'dan yeni düzenleme! Bu ödemeler primden muaf tutulacak
Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
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