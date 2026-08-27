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SGK'da 3 Ay Kuralı: Hak Kaybına Dikkat!

SGK'da 3 Ay Kuralı: Hak Kaybına Dikkat!
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SGK'dan aylık alan binlerce kişiyi ilgilendiren '3 ay kuralı', hak kaybı yaşanmaması için önem taşıyor; zamanında yerine getirilmeyen işlem ciddi maddi sonuçlara yol açabiliyor.

SGK'dan engelli veya malullük aylığı alan binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir ayrıntı var: "3 ay kuralı". Hak kaybı yaşanmaması için bu kurala dikkat edilmesi gerekiyor.

Mevzuatta yer alan ve aylıkların sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyan kural, zamanında yerine getirilmeyen işlemlerin ciddi maddi sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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