Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'un Şişli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte tehlikeye aldırış etmeden twerk yapmaya çalıştı. Araç içinde bulunan bir erkeğin eşlik ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerde aracın yüksek bir hızla ilerlediği, kadının dengesini sağlamakta zorlandığı ve trafikteki diğer sürücülerin olay karşısında şaşkına döndüğü görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar tarafından "sorumsuzluk", "trafikte can güvenliğini hiçe sayma" gibi yorumlarla eleştirildi.

HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Olayın ardından görüntüler hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, bu tür davranışların hem araçtaki kişilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığını vurguluyor.