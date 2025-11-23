Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı
İstanbul Şişli'de bir erkek ile otomobilin tavanına çıkan genç kadın twerk yapmaya çalıştı. Yolda hızlı şekilde seyreden araçtaki skandal hareketler büyük tepki çekerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.
- İstanbul'un Şişli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan genç bir kadın trafikte twerk yapmaya çalıştı.
- Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.
- Uzmanlar bu tür davranışların trafikteki kişilerin hayatını tehlikeye attığını belirtiyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte tehlikeye aldırış etmeden twerk yapmaya çalıştı. Araç içinde bulunan bir erkeğin eşlik ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Görüntülerde aracın yüksek bir hızla ilerlediği, kadının dengesini sağlamakta zorlandığı ve trafikteki diğer sürücülerin olay karşısında şaşkına döndüğü görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar tarafından "sorumsuzluk", "trafikte can güvenliğini hiçe sayma" gibi yorumlarla eleştirildi.
HAYATINI TEHLİKEYE ATTI
Olayın ardından görüntüler hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, bu tür davranışların hem araçtaki kişilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığını vurguluyor.