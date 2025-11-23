Haberler

Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı Haber Videosunu İzle
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de bir erkek ile otomobilin tavanına çıkan genç kadın twerk yapmaya çalıştı. Yolda hızlı şekilde seyreden araçtaki skandal hareketler büyük tepki çekerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

  • İstanbul'un Şişli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan genç bir kadın trafikte twerk yapmaya çalıştı.
  • Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.
  • Uzmanlar bu tür davranışların trafikteki kişilerin hayatını tehlikeye attığını belirtiyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan genç bir kadın, trafikte tehlikeye aldırış etmeden twerk yapmaya çalıştı. Araç içinde bulunan bir erkeğin eşlik ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerde aracın yüksek bir hızla ilerlediği, kadının dengesini sağlamakta zorlandığı ve trafikteki diğer sürücülerin olay karşısında şaşkına döndüğü görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar tarafından "sorumsuzluk", "trafikte can güvenliğini hiçe sayma" gibi yorumlarla eleştirildi.

HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Olayın ardından görüntüler hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, bu tür davranışların hem araçtaki kişilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığını vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarızırzop:

laik zihniyetin evlatları ileriii

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

İnsanlar her türlü şeyi deniyor taaki akıllarına erdiki meyerki hep YOKLUK muş ancak YOKLUK da kanun olmadığı için kainat şans eseri var olmuş ve kainat ın sonu ise tekrar YOKLUK dur çünkü sadece YOK sonsuz olabiliyor. Ancak tabi tehlikeli şeyler denenmemeli. İnsan sakat kalabilir veya ölebilir. Her zaman sabahımıza , YOKLUK sonduzdur düşüncesi ile başlamalıyız. Kainat ise şansa var olmuş düşüncesi ile. Böylelik ile belki kazalar olmaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.