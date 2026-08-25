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Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar

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Seyir halindeki kamyondan ürünleri çalıp kaçtılar
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Mısır'da aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Otobanda hızla giden kamyona yanaşan bir kamyonetin içindeki kişiler, kamyonun kasasındaki ürünleri saniyeler içinde çaldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Mısır’da bir otoyolda aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsızlık olayı meydana geldi. Yüksek hızla ilerleyen bir kamyona arkadan sıfır yanaşan kamyonetteki şahıslar, sürücünün kör noktasından faydalandı. Araç hareket halindeyken kamyon kasasına müdahale eden hırsızlar, içindeki ürünleri saniyeler içinde kendi araçlarına aktardı.

HIRSIZLIK ANBEAN KAMERADA

Kamyon sürücüsünün soygunu fark etmeden yoluna devam ettiği tehlikeli anlar, arkadaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratan görüntülerin ardından güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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