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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a dönüyor mu?

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Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldi. Oyuncu, 19. sezonu çekilecek olan diziye dönmek için görüşmelere başladı. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a dönüyor mu?

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Projesi bitmeye hazırlanan Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldiği iddia edildi. Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a dönüyor mu?

ŞEVKET ÇORUH, ARKA SOKAKLAR'A DÖNÜYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden usta yapımcı İlker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan Arka Sokaklar'ın 19. sezonunun çekilmesi için görüşmeler başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni sezonu için Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Yıllarca Arka Sokaklar'da yer alan Çoruh'a diziye dönmesi için bir kez teklif götürülünce oyuncu da görüşmelere başladı.

16 sezon boyuncu dizide Mesut Komiser rolünü oynayan Şevket Çoruh'a daha önce de geri dönmesi için teklifler götürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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