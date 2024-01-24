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Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sevginin Gücü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sevginin Gücü konusu, özeti ve Sevginin Gücü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sevginin Gücü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sevginin Gücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sevginin Gücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Sevginin Gücü konusu nedir, Sevginin Gücü oyuncuları kimler ve Sevginin Gücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bajrangi Bhaijaan, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida'yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan'dan Hindistan'a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat tren hareket etmek için düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklar yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida'ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir öğrenemediği için ne yapacağını şaşırır. Şans eseri kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam genç kızı ailesine kavuşturmaya kararlıdır. Shahida'nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur.

Kabir Khan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in başrolünü Salman Khan üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI!

Yönetmen : Kabir Khan

Senaryo : Kabir Khan, Kausar Munir, K. V. Vijayendra Prasad

Oyuncular : Salman Khan, Kareena Kapoor, Nawazuddin Siddiqui, Harshaali Malhotra, Sharat Saxena, Alka Badola Kaushal, Meher Vij, Rajesh Sharma, Mir Sarwar, Om Puri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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