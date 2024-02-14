Sevgiliye Güzel Sözler | 14 Şubat Sevgililer Günü uzun mesajları! Sevgili yıl dönümü mesajları! En güzel ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajları

Bu sene de sevdiğinize sevginizi kelimelerle göstermek, onlara olan sevginizi mesajlarla, sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandırmak isterseniz en güzel ve en anlamlı Sevgililer Günü kısa sözlerini ve Sevgililer Günü uzun mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Sevgililer Günü Facebook, Instagram ve Whatsapp paylaşımlarınızı da daha sevgi dolu hale getirmek için bu sözlerden yararlanabilirsiniz! Sevgili gününe özel en güzel sözler!

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var...

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi ise sensiz olmaz.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki, bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.



İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sensiz bir gün güneşsiz bir gündür, sensiz bir gece aysız bir gecedir; Sensiz bir hayat, yaşamı olmayan bir hayattır. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Yüreğimde kötü duygular yoktur benim. Çünkü yüreğimde sen varsın. Sanma ki gittiğinde seni unuturum, ben nereye baksam orada sen varsın.



EN GÜZEL VE ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ UZUN MESAJLARI

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sensiz hayat anlamsız nefes bile alamıyorum, uyuyamıyor, düşünemiyor, bu düşünce beni bu hale getiriyorsa gerçekleşmesi beni bitirir be gülüm. Bırakma bu yalnız kalacak ellerimi bir ömür. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.



Hayatıma neşe kattığın için, hayatımı anlamlandırdığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.



Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana... Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

Yüzümde anlamsız bir gülücük, içimde sonsuz sevgi, güne keyifle başlayıp keyifle bitiriyorum. Bir şey var hayatımda anlayamıyorum, düşündüm de bir sen varsın seni arıyormuşum meğer ey Aşk! Sevgililer Günün kutlu olsun.



Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer günümüz kutlu olsun...

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

Bana hep soruyordun neden seni seviyorum demiyorsun diye. Her zaman söylenmez o söz. Hissederek söylemek gerek. O sözün sorumluluğunu almak gerek. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Bu kelimenin en çok yakıştığı insan. Seni deli gibi seviyorum.