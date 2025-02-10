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Sev Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sev Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sev Kardeşim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sev Kardeşim konusu, özeti ve Sev Kardeşim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sev Kardeşim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sev Kardeşim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sev Kardeşim filmini izleyecek olanların merak ettiği Sev Kardeşim konusu nedir, Sev Kardeşim oyuncuları kimler ve Sev Kardeşim özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sev Kardeşim, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Türk filmidir. Fabrika patronunun oğluna âşık olan bir işçi kızın öyküsü anlatılmaktadır. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.


SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hülya Koçyiğit - Alev Güler

Tarık Akan - Ferit Çalışkan

Münir Özkul - Mesut Güler

Hulusi Kentmen - Cemal Çalışkan

Adile Naşit - Mesude

Turgut Boralı - Maksut Güler

Necdet Yakın - Alev'in Dayısı

Halit Akçatepe - Ali

Zeki Alasya - Avukat

Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi

Sev Kardeşim filmi Nerede Çekildi: Sev Kardeşim filmi İstanbul'da çekilmiştir. Çekimleri Sarıyer, Beşiktaş ve Levent'te yapılmıştır. Sev Kardeşim Filmi Ne Zaman Çekildi ve Oyuncuları: 1972 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryosu Sadık Şendil'e aittir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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