Settar Tanrıöğen son durum ne? Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey yoğun bakımda mı?

Beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sanatçının doktoru yaptığı açıklamada "Oluşabilecek risklerden dolayı tedavisine yoğun bakımda devam edilecek" denildi. Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey yoğun bakımda mı? Settar Tanrıöğen son durum ne?

SETTAR TANRIÖĞEN SON DURUM NE?

Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, 26 Ocak Cuma günü baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayeti üzerine, sanatçının beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edildiğini belirtti. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası Tanrıöğen yoğun bakım servisine alındı.

BEYİN ALANINDA UZMAN HEKİMLER TAKİP EDİYOR

Açıklamada, 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen Tanrıöğen'e, beyin cerrahisi ekibi tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldığına değinildi. Sanatçı Tanrıöğen'in tedavisine, yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edildiği de belirtildi. Klinik durumu stabil olan Settar Tanrıöğen'in tedavisinin, bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, yoğun bakım ünitesinde süreceği de vurgulandı.