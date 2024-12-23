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Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı?

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı?
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle isminden söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin damarlarındaki anevrizmanın patlaması sonucu acil ameliyat geçirmişti. Peki, Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirerek 53. bölümüyle diziden ayrılmıştı. Sağlığına kavuşan Tanrıöğen şu sıralar Kızıl Goncalar'da oynayacağı konuşuluyor. Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı?

SETTAR TANRIÖĞEN, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ KATILDI?

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti isimli diziden ayrılmıştı. Uzun bir süredir tedavi gören Tanrıöğen yeniden setlere döneceği belirtilirken, Kızıl Goncalar isimli dizide tarikat liderini canlandıracağı belirtildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü oyuncu uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Diziden de ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, yeniden setlere dönüyor.

Tanrıöğen, şirketin diğer dizisi Kızıl Goncalar ile setlere dönerek, yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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